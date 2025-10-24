Project TAL: Ein modernes Action-RPG zwischen Tradition und Technik

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Das koreanische Entwicklerstudio MADNGINE und Publisher Wemade Max haben den ersten Trailer zu ihrem kommenden AAA-Projekt Project TAL veröffentlicht. Das Einzelspieler-Action-RPG, das zuvor unter dem Titel TAL: The Arcane Lands bekannt war, erscheint 2027 weltweit für PC und noch nicht näher genannte Konsolen.

Der Titel verbindet klassische Open-World-Erkundung mit einem emotional aufgeladenen Erzählansatz und soll laut den Entwicklern eine „verletzte Welt zeigen, die nach Heilung sucht“. Dabei greift Project TAL tief in die koreanische Mythologie ein, genauer gesagt in die überlieferten Geschichten und Rituale rund um die traditionellen Tal-Masken, die seit Jahrhunderten fester Bestandteil koreanischer Volkskunst sind.

Laut WEMADE MAX-CEO Sohn Myun-seok soll Project TAL nicht nur visuell beeindrucken, sondern auch erzählerisch neue Maßstäbe setzen. „Wir möchten ein AAA-Open-World-Spiel schaffen, das Emotion, Kultur und Action verbindet und sich international behaupten kann“, erklärte er in einer Pressemitteilung.

Die Welt von Project TAL ist geprägt von Gegensätzen: uralte Gottheiten und moderne Technik, spirituelle Tradition und körperlicher Überlebenskampf. Der Ankündigungstrailer zeigt eindrucksvoll, wie diese Dualität inszeniert wird. Mit filmischen Kamerafahrten, mystischen Umgebungen und einem intensiven Kampfsystem, das an westliche Action-RPG-Größen erinnert.

Kämpfen mit Verstand und Herz

Das Kampfsystem von Project TAL legt besonderen Wert auf Taktik und Präzision. Spieler können auf gigantische Monster springen, Schwachpunkte gezielt ausnutzen und reaktionsbasierte Konter durchführen. Das System wirkt dynamisch und gleichzeitig kontrolliert, jeder Schlag, jeder Ausweichschritt zählt.

Ein besonderes Highlight ist das Begleitersystem, das Gefechte noch lebendiger macht. Jeder NPC-Begleiter besitzt eigene Fähigkeiten, Persönlichkeiten und Kampfstile. Sie reagieren situationsabhängig und können spontan Barrieren erschaffen, Angriffe abfangen oder Kombos ergänzen. Diese organische Zusammenarbeit verleiht dem Spiel eine spürbare Dynamik, die über typische KI-Unterstützung hinausgeht.

Koreanische Mythologie in moderner Form

Technisch setzt Project TAL auf hochdetaillierte Animationen und realistische Physik. Dabei steht nicht nur Action im Vordergrund, sondern auch die kulturelle Tiefe: Das Spiel will koreanische Mythen für ein weltweites Publikum neu interpretieren, mit Respekt für die Tradition, aber auch mit Mut zur Innovation.

Wenn Project TAL hält, was Trailer und Entwickler versprechen, erwartet Spieler 2027 ein atmosphärisch dichtes Open-World-RPG, das sich zwischen kultureller Authentizität und modernem Blockbuster-Design bewegt.

