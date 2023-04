Ein Autor der Portal Spiele hat vor kurzem erklärt, warum es unwahrscheinlich ist, dass Portal 3 jemals erscheint.

Nachdem Erfolg vom originalen Portal und seinem Sequel, wünschen sich die Fans schon seit Jahren ein Portal 3. Trotz der Wünsche der Fans hat einer der Autoren des Spiels jetzt aber erklärt, warum ein dritter Teil von Valves Puzzle Game wahrscheinlich nicht erscheinen wird. Das, obwohl Portal mit seinen Portalmechanics und dem humorvollen Skript, ordentlich Eindruck in der Videospiel Welt hinterlassen hat.

Trotz der Tatsache das es aus dem Franchise eigentlich nichts neues gegeben hat, hat Portal Ende 2022 ein RTX Upgrade erhalten. Mit diesem Upgrade, konnte Portal dann auch die Raytracing Technology von Nvidia unterstützen. Das hat nicht nur den “alten” Games der Serie neues Leben eingehaucht. Es hat auch die Diskussion wieder aufleben lassen. Kommt ein drittes Portal?

Portal 3: Laut Erik Wolpaw stehen die Chancen schlecht

Wenn man Erik Wolpaw, einem der Hauptautoren der Portal Games glaubt, ist das eher unwahrscheinlich. In einer Episode des “My Perfect Console” Podcasts hat er auch darüber berichtet, warum ein dritter Teil von Portal wohl eine Herausforderung wäre. Laut ihm ist es nicht so leicht, einfach die Entwicklung an einem neuen Portal Spiel zu starten.

Aufgrund der Struktur von Valve müssen sich intern genug Leute finden die Interesse an einem Spiel haben, bevor es an die Entwicklung geht. Wolpaw hat gesagt, dass er selbst sehr wohl an Portal 3 interessiert wäre. Der Autor hat sich auch in der Vergangenheit bereits dafür ausgesprochen. Aber, wie wir alle wissen, sind dritte Teile schon fast ein Tabu für Valve. Auch darüber hat Wolpaw aber schon gesprochen.

Laut ihm finden sich nach dem beenden eines Projekts immer wieder Leute, die Ideen für Verbesserungen haben. Aus denen entstehen dann Sequels wie zum Beispiel Portal 2. Nachdem aber ein zweiter Teil erschienen ist, sind die meisten dann zufrieden, oder sehen keinen bahnbrechenden Weg um die IP weiterzuentwickeln. Dadurch kommt es dazu, dass Spiel Nummer 3 nie erscheint.

Für Fans von eigentlich allen großen Valve Titel wie Left 4 Dead, Half-Life und eben Portal ist das eine große Enttäuschung. Im Hinterkopf hatten wir doch alle irgendwie die Hoffnung, dass Valve irgendwann neue Titel ankündigt. Fans von Left 4 Dead hatten zumindest für eine Weile einen Geistigen Nachfolger mit Back 4 Blood, aber der Service dafür wurde mittlerweile eingestellt.