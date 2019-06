Nintendo hat noch nicht verraten, was wir bei der bevorstehenden E3 2019 Direct-Sendung sehen werden. Nun wurden jedoch die Titel bestätigt, die für den Nintendo Switch auf der Ausstellungsfläche gespielt werden können. Pokémon Sword and Shield, Luigis Villa 3, The Legend of Zelda: Link’s Awakening und Marvel Ultimate Alliance 3 werden zusammen mit verschiedenen anderen Titeln spielbar sein.

Auch wenn diese Spiele nicht im Mittelpunkt des kommenden Nintendo Direct stehen, ist es möglich, dass sie in Erscheinung treten. Die Veröffentlichungstermine für Luigis Mansion 3 und The Legend of Zelda: Link’s Awakening (eine Neuinterpretation des Game Boy-Klassikers) scheinen zu kommen. Für Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order konnten neue Charaktere enthüllt werden.

Und wer will damit sagen, dass wir kein neues Pokémon für Pokémon Sword and Shield sehen werden, das voraussichtlich im November erscheinen wird?

Wenn dies nicht ausreicht, wird vom 11. bis 18. Juni ein Nintendo eShop-Rabatt-Verkauf gestartet, bei dem bestimmte Nintendo 3DS– und Nintendo Switch-Titel günstiger gekauft werden können. Die Nintendo Direct-Präsentation wird am 11. Juni um 18 Uhr MEZ gezeigt. Bis dahin gibt es sicherlich noch weitere Infos bzw. Gerüchte. Ein weiteres Gerücht gibt es nämlich noch: Vielleicht werden wir neben Link’s Awakening noch einen weiteren Zelda-Titel zu Gesicht bekommen.