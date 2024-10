Pokémon Legenden: Z-A – Mögliche Starter geleakt

Ein vertrauenswürdiger Leaker hat angedeutet, dass die Starter von Pokémon Legenden: Z-A aus der dritten, fünften und achten Generation stammen könnten. Welche Typen diese Pokémon haben werden, wurde jedoch nicht verraten. Nach der letzten Ankündigung zum Spiel diskutierten die Fans, welche Kombination der bisherigen Starter-Pokémon am besten passen könnte. Seit der ersten Enthüllung in der Februar-Ausgabe 2024 der Pokémon Presents gibt es nur wenige offizielle Informationen über den Titel. Die einzige bestätigte Information von The Pokemon Company im Trailer war, dass das Spiel irgendwann im Jahr 2025 erscheinen wird. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch nicht bekannt.

Pokémon Legenden: Z-A wird in der Kalos-Region spielen, während die Stadt Illumina City, die erstmals in Pokémon X und Y von 2013 auftauchte, renoviert wird. Neben der Rückkehr in die von Frankreich inspirierte Kalos-Region wurde bestätigt, dass die bei Fans beliebte Mega-Entwicklung eine der Hauptmerkmale des Titels sein wird. Während die Fans auf weitere Neuigkeiten warten, hat ein bekannter Leaker eine seiner typischen Andeutungen gemacht. Riddler Khu veröffentlichte einen kryptischen Twitter-Post mit den Zahlen drei, fünf und acht. Diese Zahlen ließen einige Pokémon-Fans vermuten, dass es sich um die Hauptgenerationen handeln könnte, aus denen die Starter des Spiels stammen. Demnach wären die Starter-Pokémon der Regionen Hoenn, Einall und Galar potenzielle Kandidaten, wenn man Riddler Khus Hinweis Glauben schenkt.

Folge uns bei Google News

3 5 8 — Khu Beating Around The Bush (@Riddler_Khu) October 6, 2024

Pokémon Legenden: Z-A mit Starten aus Hoenn, Einall und Galar?

In Pokémon Legenden: Arceus waren die Starter-Pokémon Feurigel, Ottaro und Bauz, die aus der zweiten, fünften und siebten Generation stammen. Diese Pokémon erhielten jeweils eine regionale Hisui-Variante ihrer letzten Entwicklungsstufe. In Bezug auf die Starter in Pokémon Legenden: Z-A diskutierten Fans ihre Theorien darüber, welche Starter-Kombinationen zu Riddler Khus letztem Beitrag passen könnten. Im Pokédex sind die Starter-Pokémon jeder Region in der Reihenfolge Pflanze, Feuer und Wasser aufgeführt. Einige Fans spekulierten, dass Geckarbor, Floink und Memmeon ausgewählt werden könnten. Andere Fans wiesen darauf hin, dass alle drei Hoenn-Starter in Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir Mega-Entwicklungsformen erhalten hatten. Dennoch ließen die Fans die Möglichkeit offen, dass entweder regionale Varianten der Starter oder neue Mega-Entwicklungsformen erscheinen könnten.