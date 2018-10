Bald ist es soweit und wir können uns in Pokemon Let’s Go Pikachu und Let’s Go Evoli auf’s Neue nach Kanto begeben. Mit alten und neuen Herausforderungen.

Im letzten Monat vor Release gibt die Pokemon Company nochmal Gas mit ihren Teasern. Kürzlich wurde ein neues Feature angeteast, ohne wirklich zu beschreiben, was es tut: Meistertrainer.

Ein nun veröffentlichter Trailer gibt Aufschluss nun über diese besonderen Trainer. Es handelt sich um Meister eines bestimmten Pokemon und um sie zu bekämpfen, muss man ebendas Pokemon mitbringen. Welches das ist, verrät eine kleine Sprechblase über dem Trainer. Auf die Ferne erkennt ihr die Trainer bereits, da sie auffällig rot gekleidet sind.

Nehmt euch aber vor diesen Trainern in Acht. Weder dürft ihr im Kampf Items benutzen, noch stehen euch andere Pokemon zur Verfügung. Und dem Trailer zufolge sind die Attackensets dieser Meistertrainer nicht zu verachten. Für alle, die fürchteten, Pokemon Let’s Go könnte zu leicht werden, könnte hier eine anständige Herausforderung warten.

Eure Belohnung? Besiegt ihr den Trainer, seid ihr fortan selbst Meistertrainer des Pokemons und werdet auch so angesprochen. Ob es weitere Belohnungen gibt, und was passiert, wenn man alle Titel erkämpft hat, dürfen wir aber selbst herausfinden.

