Episode 5: Avatar 2

"Avatar 2: The Way of Water" oder doch nur "Pocahontas mit Command and Conquer"? Eine Reise nach Pandora.

In dieser Folge sprechen wir über “Avatar 2: The Way of Water” und auch den ersten Teil, “Aufbruch nach Pandora”. Wir wollen den Hype etwas analysieren und auch darüber sprechen, ob der neue Film seinem Hype gerecht wird. Warum sind so viele Menschen an diesen Filmen interessiert und fasziniert? Und wer ist der Mann hinter den epischen Kinoerfolgen? Was macht James Cameron zu dem einzigen Regisseur der diese Filme realisieren konnte? WERBUNG