PlayStation VR2 hat einen neuen ‘Feel a New Real’ Trailer

Sony Interactive Entertainment hat einen PlayStation VR2-Trailer mit dem Slogan „feel a new real“ veröffentlicht.

„Entdecken Sie, wie die revolutionären immersiven Funktionen von PlayStation VR2 Sie in aufregende Welten entführen können, die sich durch die PlayStation VR2 Sense-Technologie echt anfühlen, aussehen und klingen“, heißt es in der offiziellen Beschreibung des Trailers, die unten einsehbar ist.

Das Video zeigt einige der Schlagzeilenfunktionen der kommenden Hardware, darunter das 4K-HDR-Display, Eye-Tracking, Foveated-Rendering, 110-Grad-Sichtfeld sowie adaptive Trigger und Haptik. Sony hat kürzlich bestätigt, dass PS VR2 „Anfang 2023“ auf den Markt kommen wird und nicht abwärtskompatibel mit PS VR sein wird.

SIE-Präsident Jim Ryan hat angekündigt, dass mehr als 20 Spiele zum Start von PS VR2 bereit sein werden. „Im Moment wird eine beträchtliche Menge Geld für Partnerschaften mit unabhängigen und anderen Drittentwicklern ausgegeben, um eine beträchtliche Pipeline attraktiver VR-Inhalte beim Start von PlayStation VR2 zu sichern“, sagte er im Mai. „Diese Energie, dieser Aufwand und dieses Geld werden weiter wachsen, wenn auch die Spielergemeinschaft der PlayStation VR2-Headsets wächst.“

Am Mittwoch erklärte der Leiter der Indies-Initiative von PlayStation, Shuhei Yoshida, warum unabhängige Entwickler eine Schlüsselrolle in der PS VR2-Strategie des Unternehmens spielen. „Es gibt große Spiele wie Horizon: Call of the Mountain und Resident Evil Village und ja, sie sind fantastisch, aber meiner Meinung nach sind es die Indies, die wirklich das Risiko eingehen, weil sie Spiele für VR machen wollen“, sagte er .

„Indies haben wie Mizuguchi-san auf diesen nächsten VR-Boom gewartet“, fügte Yoshida hinzu und bezog sich auf Tetsuya Mizuguchi, den Entwickler hinter Rez und Tetris Effect, der zuvor in den 90er Jahren an VR-Projekten bei Sega gearbeitet hatte.

Passend zum Thema