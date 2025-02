PlayStation Plus-Mitgliedschaften aktuell im Sale – Auch Jahresabos sind vergünstigt

Die PlayStation Plus Extra und Premium Abonnement-Pakete sind für begrenzte Zeit reduziert erhältlich. Der Februar 2025 begann nicht optimal für den Dienst, da ein weltweiter Ausfall des PlayStation Networks viele Dienste für rund 24 Stunden außer Betrieb setzte. Nachdem Sony bestehende PlayStation Plus-Abonnements nach dem Ausfall kostenlos verlängert hatte, bietet das Unternehmen nun auch neuen Nutzern einen Anreiz.

Kurz nach der Behebung des PSN-Problems bot Sony eine fünftägige Verlängerung für Abonnenten an, um den verlorenen Servicetag auszugleichen. Obwohl die zusätzlichen Tage die verlorene Zeit überstiegen, stellten einige fest, dass die Entschädigung nur für PS Plus-Abonnenten galt, obwohl auch Nicht-Abonnenten betroffen waren. Es ist unklar, ob der aktuelle Rabatt im Zusammenhang mit dem Ausfall steht, aber er könnte als Trostpflaster für Nutzer dienen, die ihren Internetzugang vorübergehend verloren haben und noch kein PS Plus-Paket erworben haben.

Werbung

Jetzt PlayStation Plus günstiger abonnieren

Vom 14. bis 24. Februar 2025 bietet Sony einen Rabatt von 34 % auf PS Plus Premium und 20 % auf PS Plus Extra an. Beide Pakete sind für 99,99 Euro pro 12 Monate erhältlich. Nach Ablauf des Jahres wird der reguläre Preis von 159,99 bzw. 134,99 Euro pro Jahr fällig, je nach Paket. Diese Rabatte gelten jedoch nur für das 12-monatige Abonnement. Das Essential-Paket bleibt mit 79,99 Euro pro Monat die günstigere Option, bietet jedoch weniger als die Premium- und Extra-Pakete.

Die teureren Pakete bieten mehr Inhalte, einschließlich eines möglichen PSP-Exklusivtitels, der noch in diesem Monat für PS Plus Premium erscheinen soll. Diese Angebote gelten nur für neue Abonnenten, d. h. bestehende PS Plus-Nutzer können erst nach einem Jahr erneut einen Rabatt erhalten. Für Nicht-Abonnenten ist dies eine gute Gelegenheit, den Dienst zu testen, um zu sehen, ob sie später den vollen Preis zahlen möchten.

Da dies möglicherweise das letzte Jahr ist, in dem PS Plus PS4-Spiele als Hauptvorteil anbietet, könnte dies der ideale Zeitpunkt sein, zuzuschlagen. Danach sind es nur noch PS5-Titel.

Quelle: playstation.com