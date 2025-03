PlayStation Plus April 2025: Diese Spiele verlassen den Dienst

PlayStation Plus-Abonnenten müssen sich im April 2025 von einigen beliebten Spielen verabschieden. Während heute neue Titel wie Prince of Persia: The Lost Crown, UFC 5 und eine Trilogie von Armored Core-Spielen aus der PS1-Ära zum Katalog hinzugefügt wurden, stehen auch einige Abgänge bevor. Sony hat die „Last Chance to Play“-Sektion von PS Plus aktualisiert und acht Spiele aufgelistet, die den Dienst bald verlassen werden.

Unter den abgehenden Spielen befinden sich keine großen AAA-Titel, aber einige hochgelobte Spiele, darunter der Indie-Hit Animal Well aus dem Jahr 2024 und das beliebte Deck-Building-Spiel Slay the Spire. Diese Spiele werden bald aus der umfangreichen Bibliothek des PS Plus Game Catalogs verschwinden. Hier ist die vollständige Liste der Spiele, die im April 2025 PS Plus verlassen:

Animal Well

Slay the Spire

Kena: Bridge of Spirits

Stray Blade

Deliver Us Mars

Tales of Kenzera: ZAU

Miasma Chronicles

Nour: Play With Your Food

Sony gibt in der Regel kein genaues Datum für die Entfernung von Spielen aus dem PlayStation Plus-Katalog an, aber historisch gesehen werden Titel immer dann entfernt, wenn neue Spiele hinzugefügt werden. Für April 2025 bedeutet dies, dass alle acht Spiele voraussichtlich am 15. April 2025 aus dem Katalog verschwinden werden. Ob sie in Zukunft wieder hinzugefügt werden, ist noch nicht bekannt. Wenn du also eines dieser Spiele spielen möchtest, hast du weniger als einen Monat Zeit, dies zu tun.

Der Verlust von Spielen wie Animal Well und Slay the Spire ist durchaus schade für PS Plus-Abonnenten, da beide Titel für ihre innovativen Gameplay-Mechaniken und ihre hohe Qualität gelobt wurden. Kena: Bridge of Spirits und Deliver Us Mars sind ebenfalls beliebte Spiele, die viele Spieler schätzen. Wenn du eines dieser Spiele noch nicht gespielt hast, solltest du die Gelegenheit nutzen, bevor sie den Katalog verlassen.

Quelle: ComicBook