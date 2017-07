Games Playstation Playstation Now: Streaming-Dienst startet noch dieses Jahr in Deutschland 9/07/2017 @ 16:30

Wie Sony in seinem Playstation Blog bekanntgegeben hat, wird Playstation Now nach erfolgreicher Testphase in U.K., Belgien und den Niederlanden dieses Jahr als Beta in Deutschland, Frankreich und Luxemburg starten.

Daher kann man sich ab jetzt für die stattfindende Beta registrieren. Einfach unter diesem Link anmelden.

Mit PS Now habt ihr die Möglichkeit, Hunderte PS3- und PS4-Titel zu streamen, ohne die Games herunterladen zu müssen.

Außerdem könnt ihr Trophäen für PS3 und PS4 freischalten, im Online-Multiplayer spielen und Status-Updates zu eurem Gameplay mit eurer Freundesliste teilen.

Keine Konsole? Kein Problem. Die riesige PS Now-Spielesammlung ist auch für euren Windows-PC oder Laptop verfügbar: Dies ist die einzige Möglichkeit, PlayStation-Exklusivtitel wie The Last of Us oder Uncharted auf dem PC zu spielen.

