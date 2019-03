Videospiele-Abo-Services sind derzeit in aller Munde. Mit Google tritt ab dem Sommer 2019 ein weiterer Kandidat in die „Games-Streaming-Arena“. Aber wie wird der aktuelle Platzhirsch reagieren? Anscheinend bereitet sich Sony bereits auf Stadia vor und macht PlayStation Now so günstig wie noch nie.

Einen vollwertigen Streaming-Dienst mit exklusiven Games um 100 US-Dollar im Jahr klingt schon einmal nicht schlecht. Doch was passiert wenn man diesen Dienst um nur 60 US-Dollar bekommt, also um 40 Prozent günstiger? Dieses unschlagbare Angebot dürfte Amazon in den USA geteasert haben. Immerhin gibt es davon einen Screenshot.

Aktuell kostet das Jahresabo in den USA umgerechnet 91,90 Euro. In Österreich/Deutschland kostet das Paket 99,99 Euro. Hat Amazon aus Versehen den Preis gesenkt? Ich denke nicht, nur vielleicht zu früh auf den Button geklickt.