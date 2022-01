PlayStation London Studio entwickelt ein exklusives PS5-Spiel

Während die PlayStation 5 in das zweite volle Jahr ihres Lebens eintritt, hat die Konsole bereits Ende 2020 und 2021 unzählige exklusive Titel mit großen Namen veröffentlicht, wie die Final Fantasy 7 Remake-Saga. Weite Titel sind ebenfalls geplant und sollen bald auf den Markt kommen, zum Beispiel God of War: Ragnarok oder Horizon: Forbidden West. Jetzt scheint das PlayStation London Studio einen brandneuen exklusiven Titel für die beliebte Konsole zu entwickeln.

Während das in London ansässige Entwicklungsstudio viele der größten Franchises der Konsole nicht intern entwickelt hat, unterstützt PlayStation London Studio oft die wichtigsten Entwicklungsstudios des Unternehmens und half bei einigen der großen Titel der PS3-Ära wie Killzone und LittleBigPlanet. Das Studio hat im Laufe der Jahre mehrere Nebentitel von Sony entwickelt, die die vielen Peripheriegeräte der PlayStation nutzen und auch Spiele wie SingStar oder EyePet ertschaffen. Blood and Truth, welches auch vom London Studio entwickelt wurde, wurde bei der Veröffentlichung dafür gelobt, wie das Spiel die Grenzen von PlayStation VR erweitert und jetzt nimmt das britische Studio sein nächstes großes Projekt in Angriff.

Das PlayStation London Studio gab am Mittwoch über Twitter bekannt, dass es ein brandneues Team für die Arbeit an einem bevorstehenden Multiplayer-Spiel einstellen wird. Das Studio drückte seine Begeisterung für das bevorstehende Projekt aus und will neue Mitarbeiter für die Arbeit an dem Mystery-Titel von Anfang an zu gewinnen. Der Tweet enthielt auch einen Link zu einer Einstellungsseite für das Projekt, das nach einer Vielzahl von Positionen sucht. Während nur wenige Informationen über die Details des Spiels geteilt wurden, betonen sowohl der Tweet als auch die Stellenangebote stark den Online-Aspekt.

We’re building a team from the ground up for an upcoming PlayStation 5 online game 🙌🏽

New starters will join at the perfect time to get involved in shaping our plans for a project we are exceptionally excited about!

Take a look at all our open roles 👇🏽 https://t.co/qD0R8bf8Bx pic.twitter.com/GbBZdB5Jac

— PlayStation London Studio is Hiring! (@LondonStudioHQ) January 26, 2022