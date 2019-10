Sony hat seine Angebote im Playstation Store gestartet! Sie reichen teilweise bis zu minus 70%.

Enthalten sind Spiele wie Mortal Kombat 11,wo die Complete Edition auf € 59,90 reduziert ist. Auch findet man Resident Evil Revelations 1 und 2 in Package, Darksiders in verschiedenen Edition, Devil May Cry (alle Teile), verschiedene Telltale Games oder gar Call of Duty.

Das Angebot läuft bis zum 2. November 2019.