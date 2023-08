PlayStation-Exklusivtitel auf nächstes Jahr verschoben

Der kommende PlayStation Survival Exklusivtitel namens “Pacific Drive” wurde gerade offiziell vom Entwickler Ironwood Studios auf das Jahr 2024 verschoben. “Pacific Drive” ist exklusiv für die PS5 (mit einer Veröffentlichung auch für den PC) und verspricht, selbst die besten Survival-Spiele mit innovativen Ideen zu übertreffen. Viele Fans werden enttäuscht sein, dass sie noch ein paar Monate warten müssen, bis sie es spielen können.

“Pacific Drive” wurde ursprünglich im letzten Jahr von den in Seattle ansässigen Ironwood Studios angekündigt. Das Team besteht aus mehreren erfahrenen Entwicklern, die zuvor an Franchise wie “Call of Duty” und “The Legend of Zelda” gearbeitet haben. Es hat aufgrund seiner einzigartigen Prämisse ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt.

Jetzt hat Ironwood Studios beschlossen, “Pacific Drive” zu verschieben. Laut der offiziellen Erklärung des Entwicklers erfolgt die Verschiebung, um das Spiel weiter zu optimieren und die Gesundheit des Teams während der letzten Phase der Entwicklung zu priorisieren, um Überlastung zu vermeiden.

Das neue Veröffentlichungsdatum wird “Frühes 2024” sein, was darauf hinweist, dass es irgendwo in der ersten Hälfte des nächsten Jahres veröffentlicht wird. Das Team kündigte auch an, dass nächste Woche ein brandneuer Trailer für “Pacific Drive” auf der Future Games Show gezeigt wird.

As summer comes to a close, we’d like to share that Pacific Drive is moving its release to early 2024.

This decision gives us the room to make Pacific Drive the best it can be, while still prioritizing the health of our team.

(1/4) pic.twitter.com/GXDMC0Katr

— Ironwood Studios | Wishlist Pacific Drive! (@ironwoodtweets) August 19, 2023