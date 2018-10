Die Online Revolution im Konsolen-Bereich wurde zwar von SEGA (Dreamcast Arena) und Microsoft (Xbox Live) ausgelöst, jedoch die PlayStation 4 stellt heute das Maß der Dinge. So groß, dass knappe 3 Prozent des gesamten Internet-Traffic’s darauf zurückfallen!

Die Online-Funktionen im Gaming-Bereich sind heute unbestreitbar. Das man damit jedoch so viel auslöst, davon hätten selbst Hardcore-Gamer nicht geträumt. Ich würde daher kurz anregen darüber nachzudenken: Von 100 Gigabyte die im Internet heruntergeladen werden sind 3 Gigabyte über das PlayStation Network! Nicht schlecht.

Wie Statista und SandVine enthüllt haben legen die Video-Portale noch eines drauf! 15% aller Downloads im Internet stammen von NETFLIX. Wahnsinn, oder? 11,4% entfallen auf YouTube und 3,7% auf Amazon Prime. HTTP-Downloads, also Aufrufe auf normaler Seiten ohne Videos – wie ihr es jetzt gerade macht – sind ein wenig größer als das PSN mit 3,2% Anteil. Betrachtet man jedoch die Suchanfragen die bei Google & Co in der Sekunde gestellt werden, macht das gegen die 4K-Videofront von Netflix&Co nicht wirklich etwas aus.

Welches Geheimnis verbirgt die Studie?

Ein „Internet-Experte“ hat einmal zu mir gesagt, dass über die Hälfe die an Traffic im Internet anfallen „schmuddelige Videos“ sind. Sind das also die restlichen grauen Balken in der Grafik?

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.