Playstation Playstation 5: Ist die Konsole schon weiter entwickelt als wir denken? 13/09/2017 @ 14:42

Noch haben wir ja erst wenig bis gar keine Informationen was die Playstation 5 betrifft. Wenn wir es genau nehmen, haben wir bis auf Spekulationen noch überhaupt nichts. Das könnte sich jetzt geändert haben.

Erstes Spiel schon in Entwicklung?

So soll laut einem Interview mit Hajima Tabata, welches übrigens Dualshockers geführt hat, der Studiodirektor von Square Enix jetzt schon in Richtung Zukunft schauen. Konkret bedeute das, dass man sich nicht mehr an der heutigen Konsolengeneration orientieren möchte, sondern die Blicke der Entwickler in Richtung Playstation 5 schauen.

Über welche/s Spiel/e der Studioentwickler genau redet und ob sich etwa schon welche in Entwicklung befinden erfahren wir leider nicht. Einzig, dass vor allem die Grafik auf ein neues Level gebracht werden soll. Dennoch könnte dies auch bedeuten, dass das erste Spiel für die PS5 schon in Entwicklung ist, oder aber auch, dass Square Enix schon nähere Details zur neuen Playstation hat.

Natürlich sind das nur Spekulationen, aber wir sind gespannt und halten euch auf dem Laufenden!

