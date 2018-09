Da staunen einige PSN-Nutzer nicht schlecht! Sony sendet anscheinend kostenloses Guthaben zufällig an ihre Gamer aus. Wenn man sich für das PlayStation Network per E-Mail registriert hat, sollte man seinen Posteingang checken! Wenn man einen Account in Übersee hat…

Dieses Angebot gilt derzeit nur in den USA und scheint mit dem laufenden „PlayStation Flash Sale“ konform zu gehen. Die Aktion endet am 5. Oktober, wie im Bild unterhalb zu sehen ist.

Bisher haben wir noch keine Meldung aus Europa, aber das kann ja noch werden. Wir wären aber froh, wenn wir (von dir) davon erfahren würden! Nutzt dazu unsere Kommentar-Funktion oder sagt es uns via Facebook!