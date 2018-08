Sony verkauft PlayStation’s wie der Bäcker die Brötchen/Semmeln. Mit über 82,2 Millionen verkauften Einheiten der aktuellen Generation, PlayStation 4, stellen die Japaner eine einsame Spitze dar – die nur von Nintendo und seiner Switch eingeholt werden könnten. Damit hat PlayStation bisher über 525 Millionen Konsolen- und Hardware verkaufen können und schaffte mit der PlayStation VR nun mehr als 3 Millionen Einheiten.

Sony gab die Ankündigung auf dem offiziellen PlayStation Blog bekannt, wo sie auch vermerkte, dass die gesamten Softwareverkäufe für PS VR bei 21,9 Millionen „Spielen und Erfahrungen“ liegen, von denen, wie Sony anmerkt, jetzt fast 340 sind. Sie veröffentlichten auch eine Liste der zehn meistgespielte Spiele auf ihrem VR-System, das mehrere große Blockbuster enthält. Skyrim VR steht ganz oben auf der Liste, während andere wie Resident Evil 7 VR, Batman: Arkham VR und Superhot VR ebenfalls weit oben stehen.

Sony hat außerdem angekündigt, dass zur Feier dieses Meilensteins mehrere PS VR-Titel im Angebot im PlayStation Store erhältlich sein werden. Bevorstehende Titel wie Bow to Blood und Torn erhalten 20 Prozent Rabatt auf Vorbestellungen, während Titel wie Pixel Gear und Smashbox Arena zu 40 Prozent verkauft werden. Als PS-Plus-Mitglied bekommt man sogar 60% Rabatt.

Unterdessen kündigte Sony auch den Starttermin für zwei weitere kommende PS VR-Titel an, nämlich Creed: Rise to Glory, das auf dem Film Creed basiert und am 25. September startet, und den Science-Fiction-Ego-Shooter Evasion, der am 9. Oktober startet. Beide Spiele sind auch für die Vorbestellung erhältlich, was ungewöhnlich ist, da PS VR-Spiele normalerweise keine Vorbestellbarkeit erhalten.

Top 10 der meistgespielten PS VR-Spiele: