Planet Zoo: Neues Gameplay-Material zum nächsten Spiel der Jurassic World Evolution-Macher

H.P. Lovecraft trifft auf Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes in der Welt von Cthulhu. Das ist es wohl, was The Sinking City am besten beschreibt. Wir haben das Horror beziehungsweise Detektivspiel unter die Lupe genommen. Die Spieler übernehmen die Rolle Charles Reed, einem Privatdetektiv aus Boston der von Alpträumen und Visionen geplagt wird. Doch nicht nur…