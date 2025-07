PC vs. Konsole: Warum Steam bei Gamern immer noch die Nummer eins ist

RedaktionDie aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2009 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen - über die Welt der Videospiele.

Dank der Vielfalt an Plattformen, Genres und Spielen auf der ganzen Welt haben moderne Gamer heute die Qual der Wahl.

Doch inmitten der Konsolenkriege und des Wiederauflebens der Handhelds sitzt eine Plattform weiterhin bequem auf dem digitalen Thron: der PC. Und das Herzstück davon? Steam. Die Plattform von Valve ist nicht nur ein Shop, sondern ein komplettes Ökosystem für Spieler, die Freiheit, Flexibilität und mehr als nur ein paar nette Mods schätzen.

Ob du deine Tastenkombinationen anpasst, dein eigenes System baust oder die Frameraten in die Stratosphäre treibst: PC-Spiele waren schon immer etwas für diejenigen, die ein persönliches Spielerlebnis suchen. Wenn du deine Spielesammlung erweitern oder in ein neues Genre eintauchen möchtest, ohne zu viel Geld auszugeben, kannst du günstig Steam Keys kaufen bei Eneba.

Die unübertroffene Spielebibliothek von Steam

Vielfalt ist wichtig. Steam hat nicht nur die größte Spielebibliothek, sondern auch die größte Vielfalt. Von erzählerisch anspruchsvollen Indies über Early-Access-Games bis hin zu Triple-A-Blockbustern, dir fehlt es nie an Optionen. Steam unterstützt Mods und von der Community erstellte Inhalte, die selbst bekannte Spiele in neue Erfahrungen verwandeln. Du spielst nicht einfach nur Skyrim, du spielst deine Version von Skyrim, mit Drachen, die gegen Thomas die Lokomotive ausgetauscht wurden oder wie auch immer.

Konsolen können trotz ihres Plug-and-Play-Charmes nicht mit diesem Maß an Individualisierung mithalten. Exklusive Titel sind zwar nett, aber sie sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wenn es um Abwärtskompatibilität und den langfristigen Erhalt deiner Spielesammlung geht, hat der PC nicht nur die Nase vorn, er hat nicht einmal Konkurrenz.

Verkäufe, Mods und die Freiheit zu spielen

Reden wir über Vergünstigungen. Die saisonalen Verkäufe auf Steam sind mittlerweile legendär: Du kannst dir ganze Franchises für den Preis eines Sandwiches sichern. Du willst mit einem Controller spielen? Kein Problem. Du bevorzugst Maus und Tastatur? Klar doch. Der PC verlangt nicht, dass du dich anpasst, er passt sich an DICH an.

Und dann ist da noch die Modding-Szene. Einige der beliebtesten Spielerlebnisse in der Geschichte sind auf von Spielern erstellte Inhalte zurückzuführen. Das ist etwas, womit sich Konsolen erst seit kurzem beschäftigen, und selbst dann nur mit Einschränkungen.

Community und plattformübergreifende Funktionen

Die in Steam integrierten Community-Funktionen sind ein weiterer Grund, warum die Plattform so gut ist. Foren, Leitfäden, Nutzerbewertungen, integrierter Chat, all das ist Teil des Erlebnisses. Wenn du dann noch die plattformübergreifende Unterstützung für Spiele wie Apex Legends, Fortnite oder Rocket League hinzufügst, bist du plötzlich nicht mehr an eine Box in deinem Wohnzimmer gebunden. Du bist Teil einer globalen Gemeinschaft, die sich genauso frei bewegt wie du.

Der PC wächst außerdem mit dir mit. Du willst einfach anfangen und später aufrüsten? Kein Problem. Neuer Monitor? Schnellerer Grafikprozessor? Steam ist es egal, welche Hardware du verwendest, es funktioniert einfach. Diese Flexibilität macht es auf eine Art und Weise zukunftssicher, die Konsolen nicht bieten können.

Die beste Art zu spielen

Da der digitale Besitz physische Medien immer mehr ablöst, ist die Art, wie du kaufst, genauso wichtig wie das, was du kaufst. Das Key-System von Steam bietet Flexibilität, Portabilität und schnelle Aktivierung. Kombiniere das mit der Möglichkeit, Keys von vertrauenswürdigen digitalen Marktplätzen zu erwerben, und du bist gut gerüstet.

Digitale Marktplätze wie Eneba, die Angebote für alles Digitale anbieten, machen es einfacher denn je, dein Spielebudget zu schonen, ohne auf Qualität zu verzichten. Ob du einen Indie-Hit ausprobieren oder eine Neuerscheinung gleich am ersten Tag kaufen willst, die PC-Steam-Kombination bietet nach wie vor den besten Wert, die größte Freiheit und den meisten Spaß pro Klick.