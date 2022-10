PC-Gamer schimpfen über Nvidias schmelzendes Stromkabel der 4090

Nvidia hat Anfang des Monats die GeForce RTX 4090 veröffentlicht und während sich nur sehr wenige die massive neue GPU leisten oder unterbringen können, haben die wenigen, die es können, über einige seltsame Dinge berichtet, die mit dem Strombedarf der 4090 zu tun haben. Gamers Nexus bemerkte, dass die 4090 unter kurzzeitigen Stromspitzen leidet, die für Grafikkarten völlig untypisch sind und jetzt gibt es Berichte, dass diese Spitzen manchmal die Stromanschlüsse der 4090 schmelzen können.

Das Problem ist relativ einfach: Die RTX 4090 benötigt eine Menge Strom, um all die Milliarden von Berechnungen pro Sekunde durchzuführen und all dieser Strom fließt in ein Kabel, das sich auf zu wenige Pins beschränkt. Wenn man zu viel Saft durch eine Leitung leitet, die nicht groß genug ist, wird sie so heiß, dass sie schmilzt.

Eine Grafikkarte die Feuer fängt ist natürlich schlecht. Ein Brand kann dich nicht nur deine Grafikkarte kosten, sondern auch alle anderen teuren Komponenten die verbaut sind. PC-Spieler sind daher natürlich geneigt, Nvidia zu helfen, dieses Problem so schnell wie möglich zu beheben.

Die Vorschläge reichen von der Änderung des Stromanschlusses der RTX 4090 in etwas Stärkeres (wie der Stecker eines Elektroherds) bis hin zu einfach mehr Pins am Anschlussport. Andere sind ein direkter Anschluss an Überlandleitungen, die die nötige Stärke haben, um Next-Gen-Rechenaufgaben zu bewältigen.

Da wir uns aber natürlich Internet befinden, machen sich die meisten über Nvidia lustig, weil das Unternehmen eine extrem leistungsstarke Grafikkarte auf den Markt gebracht hat die einen so fatalen Fehler aufweist, dass sie Feuer fangen kann. Man munkelt, dass die Nvidia die RTX 4090 Ti aus genau diesem Grund verschoben oder sogar abgesagt wurde, also war die 4090 vielleicht nur an der Grenze dessen, was Nvidia für sicher hielt.

Nvidia hat sich Berichten zufolge an Personen gewandt, die Bilder von ihren geschmolzenen 4090-Stromanschlüssen gepostet haben, hat aber bisher noch keine Ankündigung gemacht. Es wäre daher Ratsam aufzupassen, wenn ihr eure RTX 4090 einbaut und verwendet.

