Sony hat ein neues Patent in Japan eingereicht, welches auf ein kabelloses PlayStation VR hindeutet. Die mögliche „PlayStation VR 2“ könnte für die PlayStation 5 zum Einsatz kommen.

Das Patent ist nicht wirklich eine drahtlose PS VR-Technologie, sondern eine Technologie, bei der die Funkfrequenzen automatisch umgeschaltet werden, um eine konstante Verbindung zu gewährleisten, selbst wenn sich der Benutzer bewegt. Das Patent zeigt die PS VR Breakout-Box, die drahtlose Signale zwischen 5 GHz und 60 GHz welche von der Konsole zum Headset überträgt.

Eine Frequenzbandbestimmungsvorrichtung, eine Kopfmontage-Anzeige, ein Frequenzbandbestimmungsverfahren und ein Programm, das in der Lage ist, ein zur Kommunikation verwendetes Frequenzband früher als zuvor entsprechend einer Änderung in einer Umgebung zu wechseln, in der sich eine Kommunikationsvorrichtung oder ein Kommunikationspartner befindet.

PSVR Patent 1 von 3 - +

Da 60-GHz-Signale linearer und schneller sind, aber einen kürzeren Bereich haben, wird 5 GHz als Backup verwendet, um die Verbindung aufrechtzuerhalten, wenn erwartet wird, dass das 60-GHz-Signal ausfällt. Dies geschieht automatisch und im laufenden Betrieb mit der Technologie des Patents.

Beachten, dass die Patentbilder zwar das aktuelle PS VR-Headset und die PS4-Konsole zeigen, diese jedoch nur zu Referenzzwecken sind. Die Technoloigie könnte bei einer möglichen PSVR 2 für die PlayStation 5 zum Einsatz kommen.

Ein VR-Headset ohne Kabel? Eine wirklich geile Idee!