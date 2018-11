Square Enix hat die Markenrechte für Parasite Eve in Europa beantragt. Dürfen wir also auf ein Remake offen?

Wie aus der Global Brand Database der WIPO hervorgeht, hat Square Enix einen Antrag auf die Rechte an dem Survival Horror Klassiker Parasite Eve gesichert. Das Spiel erschien 1998 in Japan und Amerika für die Playstation. Erst mit dem zweiten Teil kamen auch wir Europäer in den Genuss. Zuletzt gab es 2010 mit dem Spiel The 3rd Birthday eine weitere Addition zur Reihe, die aber nur lose mit den ersten beiden Verbunden ist.

Parasite Eve steht mit Spielen wie den ersten Resident Evil Teilen auf einer Stufe. Ein Remake des Klassikers oder ein neuer Titel in der Reihe wären großartige Neuigkeiten. Aktuell bleibt aber nur abzuwarten, was Square Enix mit der Marke vor hat.

Chaos in Manhattan

NYPD Neuling Aya Brea wollte eigentlich nur Weihnachten mit ihrem Blind Date in der Oper verbringen. Plötzlich gehen aber alle Besucher, außer Aya und einer Schauspielerin, in Flammen auf. Die Schauspielerin, Melissa Pearce, sagt Aya, dass ihre Mitochondrien sich noch entwickeln müssten und flieht. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd mutiert sie und flieht in die Kanalisation, um kurz vor ihrem Verschwinden noch zu betonen, dass sie fortan Eve heißt.

Es liegt nun an Aya herauszufinden, was Melissa mit den Mitochondrien meinte, warum sie spontan mutierte und wer oder was hinter all dem steckt. Dabei ist Parasite Eve eine Mischung aus Action-RPG und Survival Horror. Es vereint ein quasi Echtzeitkampfsystem mit RPG-Elementen, wie erfahrungsbasierten Leveln und upgradebaren Items. Als Welt dient Manhattan, das sich infolge des Eve-Vorfalls im Lockdown befindet.

