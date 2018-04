Der offizielle Lizenznehmer Paladone hat in Spanien eine riesige Auswahl an offiziellen Super Mario- und The Legend of Zelda-Icon-Lampen veröffentlicht.

Die Super Mario-Kollektion beinhaltet unter anderem den „Super Mushroom“, „Boo“, „Goomba“ und „Questian Mark Block“. Bei der The Legend of Zelda-Kollektion findet man das „Triforce“, einen grünen Rubin sowie ein Lebensherz.

Kauftipp:

Zelda Tri-Force Licht [Andere Plattform] bei Amazon.de für EUR 24,74 bestellen

Sieht doch schick aus, wie die Videos unterhalb der Meldung zeigen. – Alle Lampen findet ihr auf Youtube!