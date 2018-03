Overkill’s The Walking Dead hat seine Verzögerungen bisher gehabt, dennoch scheinen die Entwickler aktuell auf gutem Weg.

Kommentator des Videos und Produzent Saul Gascon erzählt uns einiges über die Atmosphäre und das Aussehen der Welt des Spiels. Als „Vier-Spieler-Koop-First-Person-Shooter“ fordert das Game, ähnlich wie Left 4 Dead – vielleicht auch ein wenig mehr, Missionen und Raids abzuschließen. Dabei werden Überlebende der Apokalypse gerettet und Vorräte gesammelt, welche beim Aufbau deiner Basis helfen werden.

Schließlich ist es wie in der TV-Serie: Du baust dir dein schickes Heim mit deinen Freunden und willst dir in Ruhe den Weltuntergang ansehen, da klopfen die bösen Nachbarn und möchten dir auch noch das Letzte was du hast wegnehmen. Es gibt jeweils vier spielbare Charaktere in Overkill’s The Walking Dead mit jeweils ihren eigenen Rollen, Geschichten und Skill-Möglichkeiten. Teamwork ist wichtig, egal ob man sich im Schatten bewegt oder Horden aufschreckt.

Overkill’s The Walking Dead erscheint diesen Herbst für PC, Xbox One und PlayStation 4.