The Vault bekommt erstmals externen Zuwachs. Electronic Arts erweitert das Angebot von Origin Access um sechs Titel von Warner Bros. Interactive Entertainment. Damit sind erstmals Titel eines großen Publishers, der nicht zu EA gehört, in The Vault vertreten.

Origin Access-Mitglieder können ab sofort Spiele aus den Batman: Arkham und LEGO Batman Reihen spielen. In Kürze wird The Vault zusätzlich um weitere Spiele ergänzt, darunter der preisgekrönte Indie-Titel The Witness sowie das brandneue Spiel Out of the Park 19.

Das neue Titelaufgebot in The Vault umfasst die folgenden Spiele:

Ab sofort verfügbar:

Batman: Arkham Asylum

Batman: Arkham City

Batman: Arkham Origins

LEGO Batman

LEGO Batman 2

LEGO Batman 3

In Kürze:

The Witness

Out of the Park Baseball 19

Lost Castle

Bulletstorm – Lite

Wasteland 2

Spieler, die noch nicht Mitglied bei Origin Access sind, erhalten ab sofort bis zum 26. März die Gelegenheit, einige dieser Titel sowie das komplette Spielesortiment in The Vault während einer siebentägigen Trial kostenlos anzuspielen. Dabei profitiert man als Gamer von Rabatten auf Spielkäufe bei Origin.