Ori And The Blind Forest erscheint auf Wunsch des Entwicklers für Nintendo Switch

Ori and the Blind Forest - (C) Moon Studios

Später im Monat wird Ori And The Blind Forest zu Nintendos Hybridsystem, dem Switch, finden. Pünktlich zur Switch Lite-Revision ist es soweit – perfekt für unterwegs. Das Spiel war damit ein Xbox-Exklusiv-Titel. Aber wie ist es dazu gekommen? Nun, es waren die Entwickler selbst und ihr Wunsch, auf dem System zu sein.

Das klingt wahrscheinlich nach einer großen “duh” -Aussage, aber das ursprüngliche Ori wurde tatsächlich von Microsoft veröffentlicht, wobei sie einen gewissen Anteil behielten. Aaron Greenberg sagte im Gespräch mit MCV, Moon Studios sei zu Microsoft gekommen, um das Spiel auf den Switch zu stellen, und sie erlaubten es, weil sie die Position verstanden und weil der Entwickler trotz der Zusammenarbeit nicht im Besitz von Microsoft ist.

„Ori wird von Moon Studios gebaut, einem unabhängigen externen Studio. Sie kamen zu uns mit dem Wunsch, das Original Ori zum Switch zu bringen. Wir dachten, dass dies Sinn macht, und wir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten, damit sie dies zu Switch bringen können. Wir verstehen ihren Wunsch, dieses Spiel zu Switch zu bringen, und in diesem speziellen Fall haben wir sie gerne unterstützt. Und wir denken, dass das für den ursprünglichen Ori Sinn macht.“

Er schießt eine Switch-Version der kommenden Fortsetzung, Ori and the Will of the Wisps, ab, aber es hört sich so an, als ob die Tür auf der ganzen Linie offen ist.

Ori And The Blind Forest wird am 27. September für den Nintendo Switch veröffentlicht. Die Fortsetzung erscheint am 11. Februar 2020 für Xbox One und Windows PC.