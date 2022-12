ONE PIECE ODYSSEY – 2 neue Trailer zeigen Gameplay & Schauplätze

Der neue Trailer zu ONE PIECE ODYSSEY bringt einen tieferen Einblick in die Gameplay-Features des Spiels

One Piece Odyssey

Bandai Namco Europe veröffentlicht einen neuen Trailer zu ONE PIECE ODYSSEY, der einen tieferen Einblick in die Gameplay-Features des Spiels bietet und Spieler*innen auf die baldige Veröffentlichung vorbereitet.

Der Trailer zeigt die grundlegende und leicht verständliche RPG-Steuerung bis hin zu den vier verschiedenen Angriffszonen auf den Kampfflächen, in denen mehrere Charaktere gleichzeitig aktiv sein können. Außerdem ist zu sehen, wie Spieler*innen im Kampf Bonuserfahrungen erhalten, die die Stufe des Charakters je nach den Aktionen deutlich erhöhen können.

ONE PIECE ODYSSEY Demo Release im Januar

Ab dem 10. Januar, kurz vor Release der Vollversion, haben die Spieler*innen die Möglichkeit die ONE PIECE ODYSSEY-Demo zu spielen, die für PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar sein wird.

Schauplätze Marine Ford und Dress Rosa vorgestellt

In einem weiteren neuen Trailer zu ONE PIECE ODYSSEY, werden zwei weitere Orte gezeigt, die die Strohhut-Bande in ihren Erinnerungen besuchen: Marine Ford und Dress Rosa.

In ONE PIECE ODYSSEY erkunden die Spieler*innen Memoria, eine Welt, die aus den Erinnerungen der Strohhut-Bande besteht, um dort deren verlorenen Kräfte wiederzuerlangen. Neben den bereits angekündigten Schauplätzen Alabasta und Water Seven werden nun auch Marine Ford und Dress Rosa enthüllt.

Im ursprünglichen Marine Ford Arc kämpfte Ruffy neben vielen anderen Piraten darum, seinen Bruder, Portgas D. Ace, zu befreien. In ONE PIECE ODYSSEY unterstützt ihn diesmal die Strohhut-Bande bei diesem schicksalhaften Kampf, den Ruffy zwei Jahre zuvor allein bestritten hatte.

Der Dress Rosa Arc führt die Spieler*innen in das Inselreich unter der Herrschaft von De Flamingo, der Menschen mit seinem Vogelkäfig daran hindert die Insel zu verlassen. Die Strohhut-Bande muss, mit einem Kopfgeld auf sie ausgesetzt und begleitet von den Gastcharakteren Sabo und Trafalgar Law, ihren einst mächtigen Feind De Flamingo besiegen.

Die Geschehnisse in Marine Ford und Dress Rosa werden in Memoria allerdings anders ablaufen als in der Vergangenheit und zu einem neuen Ende kommen.

ONE PIECE – Mehr als 20 Jahre Geschichte

Die von Toei Animation produzierte Serie One Piece, die auf dem bekannten Manga von Schöpfer Eiichiro Oda basiert, wurde im Oktober 1999 erstmals im japanischen Fernsehen ausgestrahlt und folgt Ruffy und seiner Strohhut-Bande auf ihrer epischen Suche nach „One Piece“, dem legendären Schatz des ehemaligen Piratenkönigs Gol D. Roger. Heute ist One Piece ein weltweites Franchise, das 15 Spielfilme, darunter One Piece Film: Red, Heimvideos, Videospiele und einen ständig wachsenden Katalog von Lizenzartikeln wie Zubehör. Spielzeug, Spiele, Neuheiten, Möbel, Haushaltswaren, Kleidung und vieles mehr umfasst.

ONE PIECE ODYSSEY erscheint am 13. Januar 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.