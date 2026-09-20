Nutzt du Games zum Stressabbau oder um dem Alltag zu entkommen?

DG Redaktion Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2004 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen und einem System-Wechsel - über die Welt der Videospiele.

Gaming kann nach einem anstrengenden Tag für Entspannung sorgen. Entscheidend ist jedoch, warum du spielst und wie du diese Auszeit nutzt. Nach manchen Gaming-Sessions kannst du klarer denken und fühlst dich bereit für die nächste Aufgabe. Andere verschieben den Stress nur, ohne ihn wirklich abzubauen. Entscheidend ist dabei keine klinische Einteilung in aktives oder passives Verhalten. Vielmehr geht es darum, ob du bewusst spielst und dadurch neue Energie gewinnst oder Games nutzt, um den Alltag immer wieder zu verdrängen.

Frag dich zuerst, was du gerade brauchst. Wenn du mental überlastet bist, können entspanntes Erkunden, ein Bauspiel oder eine vertraute Solo-Session guttun. Bei Einsamkeit kann gemeinsames Gaming helfen, während Langeweile eher nach einer klaren Challenge verlangt. Ein digitaler Shop kann bei dieser Auswahl als Orientierung dienen: Du kannst digitale Angebote, zum Beispiel einen PC Game Pass kaufen, durchstöbern und vergleichen und anhand der Plattforminformationen auf den Produktseiten sowie der regionalen Kompatibilität eine passende Option für deinen PC auswählen.

Angebote, bei denen Game Pass 1 € kostet, gibt es meist im Rahmen zeitlich begrenzter Einführungsangebote oder bestimmter Aktionen, nicht als dauerhaften Preis. Eneba ist eine gute Anlaufstelle, um digitale Angebote zu durchsuchen und zu vergleichen; die Produktseiten liefern Informationen zur Plattform und klare Angaben zur regionalen Kompatibilität.

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Aktiver Stressabbau bedeutet bewusstes Gaming

Aktiver Stressabbau bedeutet, ein Spiel gezielt für eine klare Aufgabe, ein Gefühl von Kontrolle oder einen befriedigenden Fokuswechsel auszuwählen. ‚Aktiv‘ muss dabei keine körperliche Bewegung bedeuten, sondern beschreibt die Absicht und das Engagement der Spielenden. Untersuchungen zur Erholung brachten Gaming nach stressigen Situationen mit stärkeren Erholungserlebnissen in Verbindung, und Studien zur Zeit nach der Arbeit stufen immersive, fesselnde Aktivitäten als relevant ein. Diese Erkenntnisse sprechen für gezieltes Gaming als mögliche Erholungsaktivität, nicht jedoch als garantierte Behandlung gegen Stress.

Qualität und Kontext wiegen schwerer als die reine Spielzeit. Autonomie, Kompetenz und soziale Verbundenheit können das Erlebnis prägen: Ein anspruchsvolles Rätselspiel kann bei einer Person die Konzentration wiederherstellen, während eine ruhige Simulation einer anderen einen besseren Neustart ermöglicht. In einer Studie zu PowerWash Simulator verbesserte sich die Stimmung der Teilnehmer während des Spielens im Durchschnitt leicht. Die Ergebnisse beziehen sich jedoch auf ein bestimmtes Game und belegen nicht, dass jedes Spiel die psychische Gesundheit verbessert. Entscheidend ist deshalb, wie du dich nach der Session fühlst.

Erholsames Abschalten lässt Raum für den Alltag

Erholsames Abschalten schafft vorübergehend Abstand von Belastungen und lässt Raum für Verpflichtungen. Es kann die Stimmung regulieren oder Erholung ermöglichen, wenn man ruhiger zurückkehrt und mehr Energie für Schlaf, Arbeit, Beziehungen oder notwendige Aufgaben hat. Vermeidung folgt einem anderen Muster: Spielen ersetzt diese Aktivitäten wiederholt oder wird trotz negativer Folgen fortgesetzt. Diese Unterscheidung entspricht dem Fokus der Weltgesundheitsorganisation auf eingeschränkte Kontrolle, den Vorrang vor anderen Aktivitäten und fortgesetztes Spielen trotz Schaden – nicht auf eine feste Stundenzahl.

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Ein kurzer Check vor und nach einer Game-Session hilft dabei, diese Entscheidung im Alltag zu verankern. Mach dir zuerst klar, was du gerade brauchst, wähle einen passenden Game-Modus und lege vorab fest, wann du aufhören möchtest. Achte nach der Session darauf, wie sich deine Stimmung und Energie entwickelt haben und ob du bereit für die nächste Aufgabe bist. Competitive oder frustrierende Modi können bei innerer Unruhe ungeeignet sein, während ein vertrautes Game einen sanfteren Wechsel des Fokus ermöglicht. Wenn die Belastung anhält, sehr stark ist oder deinen Alltag beeinträchtigt, solltest du professionelle Hilfe suchen. Gaming kann dich beim alltäglichen Stimmungsmanagement unterstützen, ersetzt jedoch keine professionelle Unterstützung.

Spiele nach der Stimmung auszuwählen, gibt einer Session eine klarere Funktion: Erholung, Verbundenheit oder konzentrierte Beschäftigung, bevor du anschließend wieder in den Alltag zurückkehrst. Nutze diesen Gedanken auch beim Durchstöbern digitaler Angebote auf Eneba. Achte sowohl auf die technischen Anforderungen deines Setups als auch darauf, welche Stimmung du mit dem Game unterstützen möchtest. Plane außerdem ein, wann du die Session beenden willst und wie du dich danach fühlen möchtest. Dadurch passt deine Auswahl besser zu deinen aktuellen Bedürfnissen und deinem Alltag.