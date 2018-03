No Man’s Sky, das 2016 als zeitgebundenes Konsolen-Exklusivprodukt für die Playstation 4 veröffentlicht wurde, wird diesen Sommer auf der Xbox One erscheinen und bekommt auch ein riesiges Update dazu!

Sean Murray, Gründer von No Man’s Sky’s Entwicklungsfirma Hello Games, sagte das eine Xbox One-Version für No Man’s Sky „von geduldigen Xbox-Fans heiß begehrt“ worden sei. Die Xbox One-Version werde alle vorherigen Updates zum Spiel enthalten sowie das neueste Update, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung „Next“ genannt wird. Das Spiel wird auch für Xbox One X optisch verbessert. Für die weltweite Veröffentlichung ist 505 Games zuständig.

Murray sagt Next wird „bei weitem unser bisher größtes Update“ und wie vorherige Updates, kostenlos für alle Spieler.

„Wir werden No Man’s Sky auf absehbare Zeit weiterhin unterstützen. Wir haben in den letzten Jahren viel gelernt, schneller als wir es uns gewünscht hätten!“, so Murray. „Ich würde gerne vermeiden, komplett zu reden und Dinge zu machen, die Menschen spielen können.“

Einen genaueren Termin als wie Sommer 2018 gibt es für No Man’s Sky für die Xbox One (X) noch nicht.