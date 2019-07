Nintendo hat sich gegen die jüngste Zunahme der Zensur bei Videospielen ausgesprochen und bestätigt, dass es keine Pläne gibt, Titel von Drittanbietern auf dem Nintendo Switch zu zensieren.

Shuntaro Furukawa, der Präsident von Nintendo, hat kürzlich gegen die Zensur protestiert und erklärt, dass Regulierungsbehörden wie der ERSB und die Kindersicherung ausreichen, um ein jüngeres Publikum vor ausgereiften Inhalten zu schützen. Damit bekräftigte er dass sich Verlage sich aus Zensurentscheidungen heraushalten müssen.

Furukawa erklärte auch, dass eine weitere Zensur nicht nur schlecht für die Spieler sei, sondern auch „die Vielfalt und Fairness von Spielesoftware hemmt“.

Mitte April sagte ein Sony-Sprecher gegenüber dem Wall Street Journal, dass man explizit gegen sexuelle Inhalte in Spielen vorgehen wird. Die „Sorge“ kommt vor allem aus den USA.

WSJ behauptete, dass einige Sony-Vertreter besorgt seien, dass die Zensur ihrer Spiele in Japan zu einem Umsatzrückgang führen könnte, da die Studios in Japan Berichten zufolge eher bereit seien, rasante Spiele oder Spiele zu entwickeln, die junge Mädchen und Frauen sexualisieren.

Obwohl diese Spiele in Japan sehr beliebt sind, befürchtet Sony offenbar, dass sie für Titel wie diese zum „Ziel juristischer und sozialer Maßnahmen“ werden könnten.

Es sieht jedoch so aus, als ob Nintendo absolut keine Pläne hat, seine weibliche Körperteile von Drittanbieter-Entwicklern zu zensieren.

Nintendo has reaffirmed that they believe existing 3rd party rating systems and parental controls are the best approach to content regulation. This is from Nintendo president Shuntaro Furukawa at this year’s Annual General Meeting of Shareholders pic.twitter.com/T5WM21BT91

