Nintendo verbietet Benutzernamen wie „Coronavirus“ oder „ACAB“

Nintendo hat Anfang dieser Woche ein Software-Update für die Switch durchgeführt und veröffentlicht. Während die meisten Änderungen unter dem Mantel „Verbesserung der Systemstabilität“ versteckt sind, wird eine Änderung deutlich sichtbar. Spieler können einige Worte nicht in ihren Benutzernamen verwenden.

Laut OatmealDome auf Twitter wurde die Anzahl der gesperrten Wörter auf der Plattform erweitert. So sind künftig Begriffe wie KKK, Sklave, Nazi, ACAB, Coronavirus und COVID verboten.

They seem to have added a bunch of racially charged terms, like "KKK", "slave", "nazi", and "acab". You also can't type "coronavirus" or "covid" anymore either.

— OatmealDome (@OatmealDome) September 15, 2020