Die Webseite VGChartz.com veröffentlichte einen „globalen Trend“ zu den Verkaufszahlen der Nintendo Switch, seit ihrem Bestehen, im Vergleich zur Xbox One in diesem Zeitraum.

Dabei wurden alle weltweit gemeldeten Verkaufszahlen zusammen addiert und es zeigt sich das der Gap zwischen Nintendo Switch und Xbox One immer größer wird. Die Switch konnte seit ihrem Bestehen, also seit dem 3. März 2017 um 8,76 Millionen Konsolen vorne. Dabei muss man aber auch dazu sagen, dass es die Xbox One schon seit dem November 2013 gibt und der Vergleich natürlich unfair ist, weil die Microsoft-Konsole schon fast vier Jahre lang am Markt war, seit Beginn dieser Aufzeichnung.

Dennoch möchte wir euch diese Grafiken nicht vornenthalten:

Die Switch wurde in diesem Zeitraum 15.333.722 Mal gekauft. Die Xbox One seit März 2017 nur 6.574.349 Mal.