Nintendo Switch: Verkaufs-Rekorde in Europa – Keiner kann diese Konsole mehr aufhalten!

Wenn eine Konsole weltweit erfolgreich ist, dann schließt man das meistens auf Japan, Nordamerika, U.K. und Deutschland. Bei der Nintendo Switch gibt es jedoch Ausnahme(-Erscheinungen)!

Bereits im Dezember haben wir berichtet das die neueste Nintendo-Konsole die 10-Millionen-Hürde überschritten hat, danach folgten Rekord-Meldungen aus Japan und den USA.

Switch-Erfolg in Frankreich

Wie die französische Le Figaro berichtet, verkaufte sich die Nintendo Switch in Frankreich im Jahr 2017 satte 911.000 Mal. Das ist deswegen so erstaunlich, weil die Wii U in seiner gesamten Lebensdauer bei den Franzosen nur 832.000 Einheiten verkaufte. Wahnsinn!

Switch-Siegeszug in Italien

Für das Heimatland der fiktionalen Figuten Mario und Luigi gibt es zwar keine Zahlen, dafür aber ein aussagekräftiges Statement. So gab es von Nintendo eine Pressemitteilung, dass die Nintendo Switch die schnellste verkaufende Konsole in Italien war/ist! Andrea Persegati, Geschäftsführerin von Nintendo Italien, führt diesen Erfolg auf die hervorragende Software-Palette der Plattform zurück, die wirklich mit italienischen Kunden verbunden ist. Was noch erstaunlicher ist als der Erfolg in Frankreich: In Italien hat die Switch bereits die Wii überholt. Einer der erfolgreichsten Konsolen weltweit und auch in Italien sehr beliebt gewesen.

Es scheint den Erfolg des Nintendo Switch kann man nicht mehr stoppen, nachdem „Software-technisch“ im Frühjahr ordentlich nachgelegt wird.

