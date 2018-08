Nächsten Monat startet der Online-Dienst für die Nintendo Switch, Nintendo Switch Online, und es ist das erste Mal, dass man für Free-2-Play-Games kein Online-Dienst-Abo benötigt. Bei Xbox Live ist das anders.

Man muss wissen, dass Microsoft auf Xbox ein Xbox Live-Abonnement besteht, um kostenlos online spielen zu können. Auf PlayStation können kostenlose Spiele wie Fortnite online gespielt werden, ohne dass ein PS Plus-Abonnement erforderlich ist.

Nun, viele werden froh sein zu wissen, dass Nintendo in dieser Hinsicht offenbar in die Fußstapfen von PlayStation tritt. Game wie Fortnite werden also auch nach Eintritt des Online-Dienstes frei verfügbar sein. Bravo Nintendo!