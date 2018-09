Nintendo hat endlich weitere Details zum kommenden Nintendo Switch Online-Dienst bekannt gegeben, insbesondere Details für die Nintendo Entertainment System (NES)-Titel.

Abgesehen von der Fähigkeit gegen andere Gamer online spielen zu dürfen, werden wir auch weitere moderne Annehmlichkeiten entgegen nehmen dürfen. So gibt es neben der zeitgemäßen HD-Auflösung auch die Möglichkeit eines speziellen Speicherstatus, welcher schon von der Wii Remote bekannt ist. So kann man jedes Spiel jederzeit unterbrechen und genau an dieser Stelle weiterspielen. Ebenso gibt es eine Vielzahl von Filtern, welche in puncto Optik angewendet werden können.

Auf der Nintendo-Website wrid auch erwähnt, dass es einen „Freund“ – in Form eines handförmigen Cursor’s – geben wird, welcher am Bildschirm nützliche Tipps und Tricks geben wird, während man spielt.

