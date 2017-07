Nintendo Nintendo Switch: Joy-Con Tastatur erscheint in Japan 9/07/2017 @ 22:24

Auf Konsolen zu schreiben ist ganz schön fummelig. Deswegen gibt es auch oftmals Tastaturen zu kaufen. So jetzt auch bald für die Nintendo Switch.

Hergestellt wird diese von Cyber Gadget. Die Tastatur wird eine Joy-Con Anbindung bieten und wird am 30.September diesen Jahres erst mal in Japan für umgerechnet 29€ erhältlich sein. Wiegen wird das gute Stück rund 250 Gramm. Ob und wann ein Release in Europa ausstehen wird ist noch unklar.

Interessant wird die Tastatur wohl für wenige Spieler. Immerhin hat die Nintendo Switch noch keinen offiziell zugänglichen Internet Browser und es ist auch unklar ob sie überhaupt einen bekommen wird.

