Nintendo wird in diesem Jahr noch die 20 Millionen-Marke mit den Nintendo Switch durchbrechen, und es sieht so aus als wollten sie das auch wirklich!

Mit Mario Party, Pokémon und Super Smash Bros. werden noch ganz wichtige Titel für die Hybrid-Konsole erscheinen. Was da noch fehlt ist ein Bundle mit dem aktuell beliebtesten Spiels der Welt.

Ähnlich wie Sony hat Nintendo an Bundle mit Fortnite angekündigt. Das Bundle beinhaltet neben Fortnite Battle Royale genau 1.000 V-Bucks und einen exklusiven Doppelhelix-Skin im Spiel sowie eine neon-farbige Switch-Konsole. Der Preis beträgt in den USA, weil Nintendo of America es als erstes angekündigt hat, 299 US-Dollar.

It’s a bundle royale! A #NintendoSwitch #Fortnite bundle including special in-game items and 1,000 V-Bucks will make the jump into stores on 10/05. https://t.co/5049PRWbjr pic.twitter.com/qoraUQA5DO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 18. September 2018

Fortnite selbst ist für PlayStation 4, Xbox One, Switch, iOS, Android und PC verfügbar!