Die Ankündigungen der E3 2019 sind in vollem Gange – ebenso wie ihre Lecks davor. „Dream Daddy: A Dad-Dating-Simulator“ kommt bald für Nintendo Switch, iOS und Android, wie der Publisher Game Grumps angekündigt.

„Wir werden Dream Daddy in naher Zukunft für Nintendo Switch, iOS und Android einstellen“, sagte das Unternehmen auf Twitter. „Ein offizielles Erscheinungsdatum wird in Kürze bekannt gegeben, also bleibt dran!“