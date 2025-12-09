Nintendo Switch 2 erhält Update 21.1.0, doch was steckt wirklich dahinter?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo hat ein neues Systemupdate für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Die Firmware Version 21.1.0 steht ab sofort zum Download bereit und wie so oft bleibt das Unternehmen gewohnt wortkarg. Offiziell heißt es lediglich, dass „einige Probleme behoben und die Systemstabilität verbessert“ wurden. Ein Klassiker unter den Nintendo-Patch-Notes.

Doch gerade bei Updates dieser Art lohnt sich ein genauerer Blick: Häufig verstecken sich darin Vorbereitungen und Optimierungen, die Nintendo erst später offiziell kommuniziert. Insbesondere die Ausweitung der Abwärtskompatibilität zwischen Switch und Switch 2 gilt als heißer Kandidat für Änderungen unter der Haube. Auch dieses Update dürfte weitere kleine Anpassungen für ältere Spiele enthalten, denkbar ist etwa eine bessere Lizenz-Verwaltung oder Performance-Optimierungen.

Die offiziellen Patch Notes zu Update 21.1.0

„We have fixed some issues and improved stability.“ – Mehr schreibt Nintendo nicht. Das bedeutet meist, dass im Hintergrund kleine, aber wichtige Systemanpassungen vorgenommen wurden.

Rückblick: Das brachte das vorherige Update 21.0.0

Etwas konkreter war Nintendo noch beim großen Update vor wenigen Wochen. Version 21.0.0 führte einige spürbare Neuerungen ein, darunter:

Neue Symbole über Software-Icons , die anzeigen, ob ein Spiel digital oder physisch ist.

, die anzeigen, ob ein Spiel digital oder physisch ist. Download von virtuellen Game-Card-Daten , selbst wenn „Use Online License“ deaktiviert ist – nützlich für Switch-2-Spieler.

, selbst wenn „Use Online License“ deaktiviert ist – nützlich für Switch-2-Spieler. Aktualisierte Hinweise zur Cloud-Sicherung , die beim Start bestimmter Spiele angezeigt werden.

, die beim Start bestimmter Spiele angezeigt werden. Neuer Name der Benachrichtigungseinstellungen (jetzt: „Nintendo Switch Online Notification Settings“).

(jetzt: „Nintendo Switch Online Notification Settings“). Mehr Auswahl beim Systemtransfer von Switch → Switch 2 (z. B. Deaktivieren des Software-Redownloads).

(z. B. Deaktivieren des Software-Redownloads). Lautstärkeanpassung im Quick-Menü während VR-Modus .

. Diverse Stabilitätsverbesserungen.

Update 21.1.0 mag unspektakulär aussehen, dürfte aber wichtige Feinjustierungen für die junge Switch 2-Plattform liefern. Große Enthüllungen sollten Fans dennoch nicht erwarten, zumindest nicht bis zum nächsten „Major“-Update, das erfahrungsgemäß bereits in Arbeit sein dürfte.

