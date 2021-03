Nintendo-Support-Foren werden möglicherweise geschlossen

Laut einem Beitrag auf Reddit schließt Nintendo möglicherweise seine Support-Foren endgültig. Der Dienst besteht seit mehr als einem Jahrzehnt, und obwohl das Unternehmen noch keine offizielle Ankündigung gemacht hat, wurden angeblich einige E-Mails an „Top-Mitglieder“ gesendet, die sich auf einige bevorstehende Neuigkeiten beziehen, die in Zusammenhang stehen könnten.

Der Beitrag selbst enthält eine lange E-Mail-Nachricht an einen Benutzer, in der über die Entscheidung gesprochen wird, die Foren zu schließen und dem Benutzer als „Dankeschön“ einen kostenlosen Download anzubieten.

In der Nachricht heißt es weiter, dass der Grund für die Entscheidung darin besteht, dass es viele andere Möglichkeiten für Spieler gibt, „Nintendo einfach zu kontaktieren“. – Der Beitrag sieht zu echt aus um nicht wahr zu werden.

„Nach mehr als einem Jahrzehnt Hosting einer unterhaltsamen, sicheren Community, in der sich leidenschaftliche Nintendo-Fans und neue Spieler gegenseitig mit Antworten auf technische Fragen zu Nintendos Produkten unterstützen können und Dienstleistungen haben wir beschlossen, die Nintendo Support-Foren zu schließen.

In Zukunft werden wir uns auf die vielen anderen Nintendo-Supportoptionen konzentrieren, die in den letzten zehn Jahren erheblich erweitert wurden. Als eines der Top-Mitglieder unserer Community wollten wir, dass Sie zu den Ersten gehören, die von der Veränderung erfahren. Noch wichtiger ist, dass wir uns bei Ihnen für Ihr Engagement in den Foren im Laufe der Jahre bedanken und dafür, dass Sie vielen Spielern geholfen haben, wieder ins Spiel zu kommen. Ihre Beiträge wirkten sich nicht nur positiv auf die Mitglieder aus, deren Fragen Sie beantwortet haben, sondern auch auf die Tausenden, die die Foren mit denselben Fragen besucht haben.

Als kleines Zeichen unserer Wertschätzung möchten wir Ihnen einen kostenlosen Download-Code anbieten, den Sie verwenden oder mit einem Freund teilen können. Wir haben eine Vielzahl unserer beliebtesten Nintendo-Erstanbieter-Titel, aus denen Sie eine Auswahl treffen können.“