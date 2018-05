Es klingt, als hätte die Entwicklung eines brandneuen Spiels von The Legend of Zelda bereits begonnen. Nintendo hat offensichtlich angefangen daran zu arbeiten. Eine Stelleanzeige (auf Japanisch) von Nintendo sucht nämlich Level Desigern für das The Legend of Zelda-Franchise.

Angesichts des Erfolges und den Auszeichnungen für den Nintendo Switch-Titel The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist es nicht verwunderlich, wenn Nintendo bereits am nächsten Titel des Zelda-Franchise arbeitet. Ob es sich dabei um einen Nintendo Switch- oder einen Handheld-Titel handelt ist derzeit noch nicht bekannt.

Wir dürfen hoffen!