Nintendo – Sichert euch eure eShops Guthaben!

Nintendo. Wir wurden erst vor kurzem mit einer neuen Nintendo Direct beglückt, welche den überraschenden Launch von Metroid Prime brachte. Im Hoch der Gefühle hat Nintendo nun noch versteckt eine weniger fröhliche Nachricht veröffentlicht. Demnächst werden die eShops zwei früherer Konsolen eingestellt. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, falls ein Guthaben auf den Systemen besteht, diese zur Nintendo Switch zu übertragen.

3DS und Wii U eShops werden eingestellt

Ab dem 27. März 2023 ist es nicht mehr möglich, auf dem Nintendo 3DS oder der Nintendo Wii U Einkäufe zu tätigen. Seit August 2022 ist es auch nicht mehr möglich gewesen, Guthaben zu den Shops hinzu zu fügen. Auch Downloads kostenloser Spiele können nicht mehr getätigt werden. Solltet ihr noch Guthaben auf dem 3DS oder Wii U haben, legt es Nintendo euch Nahe, dieses Guthaben auf euren Nintendo Account zu übertragen. Damit ist es euch dann möglich, dieses Guthaben auf dem aktuellen System, der Nintendo Switch, zu verwenden.

Guthaben-Transfer bis März 2024 möglich

Es ist noch kein genauer Termin von Nintendo zur Einstellung kommuniziert worden. Die Option zum Guthaben-Transfer ist jedoch nur bis zum März 2024 möglich. Sollte dann noch Guthaben auf den Systemen vorhanden sein, wird es verfallen. Auch wenn es also keinen unmittelbaren Handlungsbedarf gibt, empfiehlt es sich, den 3DS oder die Wii U wieder auszugraben, um zu prüfen, ob ihr nicht ein paar Euros noch auf den Systemen habt. Wenn ich daran denke, wie oft ich noch Geld in alten Jacken oder Hosen finde, ist dies gar nicht so verkehrt!