Nintendo plant eine weitere Konsole zu entwickeln

Die Nintendo Switch war dieses Jahr ein absoluter Renner, vor allem mit dem Release dem OLED-Version. Doch jetzt hat Nintendo tatsächlich seinen ersten Hinweis auf einen Switch-Nachfolger gemacht, allerdings mit dem Release 20XX keine genauen Angaben durchsickern lassen, wann wir die Konsole genau dieses Jahrhundert noch erwarten können. Doch es ist klar, Nintendo möchte sich nicht auf seinem aktuellen Erfolg ausruhen sondern plant bereits seine Next-Gen-Konsole.

Diese Nachricht stammt aus einem Corporate Management Policy Briefing, das der Senior-Analyst Daniel Ahmad auf Twitter entdeckt hat. Als Teil der Präsentation zeigt eine Folie eine Reihe von Nintendo-Konsolen, die Wii und DS im Jahr 2006, die Switch im Jahr 2017 und die nächste im Jahr 20XX. Hier dürfte wohl Nintendo-Loyalisten auffallen, dass Nintendo ihre recht erfolglose Wii U gekonnt unter den Tisch fallen lässt. Es sieht so aus, als wäre dies ein Kapitel der Geschichte, das das Unternehmen lieber vergessen möchte und es ist verständlich warum. Die unglückselige Konsole schaffte es, in ihrer Lebensdauer 13,56 Millionen Einheiten zu verkaufen, was im Vergleich mit 93 Millionen Versionen der Switch nur ein Bruchteil ist.

Nintendo held its Corporate Management Policy Briefing today where it confirmed the current state of Nintendo Switch and its future plans.

– Nintendo Switch sell through has surpassed 90m in October.

– Plans to release next gen console before 2099 (lol)https://t.co/7vqyt9RwOl pic.twitter.com/OlX5O4A6HD

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 5, 2021