Nintendo peilt Rekord an: Switch 2 – bis zu 25 Mio. Einheiten bis März 2026

Nintendo will Geschichte schreiben. Laut einem aktuellen Bericht hat der Konzern seine Zulieferer angewiesen, bis Ende März 2026 bis zu 25 Millionen Switch 2-Konsolen zu fertigen – genug für einen potenziell historischen Absatz im ersten Jahr. Die Produktion läuft seit Ende 2024, das Ziel kann je nach Nachfrage angepasst werden. An der Börse legte die Aktie am Freitag um rund 2,6 Prozent zu, wie Bloomberg berichtet (Artikel hinter einer Paywall).

Interne Hochrechnungen deuten darauf hin, dass Nintendo im laufenden Geschäftsjahr rund 20 Millionen Geräte absetzen könnte und damit Analystenschätzungen von 17,6 Mio. übertrifft. Gleichzeitig hält der Hersteller in den USA am Preis von etwa 450 US-Dollar fest – trotz neuer Zölle – und hat zum Juni-Launch das Marketingbudget mehr als verdoppelt. Ein Vorteil der neuen Hardware: Abwärtskompatibilität mit der kompletten Switch-Bibliothek.

Stärker als die erste Switch

In den USA liegt die Switch 2 aktuell laut Marktforscher Circana 77 Prozent vor der zeitlich abgeglichenen Verkaufskurve der Switch von 2017 (via MyNintendoNews.com).

Nintendo will die Fehler der Konkurrenz vermeiden: Lieferkettenprobleme bremsten PlayStation 5 und Xbox Series zum Start. Für die Switch 2 wurde deshalb ein großer Startbestand aufgebaut, die Fertigung bleibt auf hohem Niveau. Der Plan: Nachfrage über die Feiertage bedienen und keine „ausverkauft“-Frustmomente riskieren. Zur Verteidigung von Sony und Microsoft: Im Jahr 2020 war alles andere als ein gutes Jahr für die Einführung einer neuen Konsolen-Hardware (Stichwort Lieferengpässe und Covid-19).

Nintendo bleibt voll auf Kurs

Nintendo drückt beim Switch 2-Rollout aufs Gas – mit Produktionszahlen, die selbst für Branchenmaßstäbe beeindruckend sind. Läuft die Nachfrage wie erwartet weiter, könnte die Switch 2 das beste Konsolen-Erstjahr aller Zeiten markieren. Für Käufer heißt das: gute Chancen auf Verfügbarkeit, starker Spiele-Start und ein System, das schon jetzt massentauglich performt.

