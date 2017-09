Nintendo Nintendo: NES Mini nächstes Jahr wieder erhältlich 13/09/2017 @ 15:25

Gute Nachrichten für Alle die noch einen haben wollen und nicht einen völlig übertriebenen Preis zahlen wollen: Nintendo bringt den NES Mini 2018 wieder zurück.

Zur Erinnerung: 2016 war zum Marktstart die Nachfrage so extrem groß, dass er überall ausverkauft war. Wenn der NES Mini doch noch irgendwo in Aussicht war, hat man nicht selten das Doppelte oder noch mehr gezahlt. Die Lage ist mittlerweile so schlimm, dass sich der Preis auf zB Willhaben zwischen 150 und 250 (!!)€ eingependelt hat. Ziemlich gesalzen, wenn man den Originalpreis von 69,99€ bedenkt.

Aber damit ist Sommer 2018 hoffentlich Schluss. Denn da soll der NES Mini in Europa wieder auf dem Markt sein. Aber Nintendo: Produziert diesmal bitte in größeren Mengen!

