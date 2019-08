Nintendo Indie World ist zwar nicht gerade ein neuer Nintendo Direct, wird aber auf der kommenden Gamescom präsent sein. Das Unternehmen hat eine neue Indie World-Präsentation angekündigt, die am 19. August um 6.00 Uhr PT / 9.00 Uhr ET stattfindet. Es wird ungefähr 20 Minuten dauern und über kommende Indie-Titel für den Nintendo Switch sprechen.

Erwartet etwas Ähnliches wie in früheren Nindies-Präsentationen, auch wenn die Jury nicht genau weiß, was zu erwarten ist. Vielleicht neues Gameplay von Team Cherry’s Hollow Knight: Silksong? Wir hatten Überraschungen wie Brace Yourself Games ‚Cadence of Hyrule, bei dem Crypt of the NecroDancer mit The Legend of Zelda zusammengebracht wurde, sodass wirklich alles möglich ist.

Nintendo wird ansonsten eine Reihe von Switch-Spielen haben, die auf der Gamescom gespielt werden können. Luigis Mansion 3, Astral Chain, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Daemon X Machina und so weiter und sofort . Viele der oben genannten Titel werden auch neue Gameplay-Videos enthalten. Astral Chain ist ab dem 30. August erhältlich. Daher wird Nintendo einiges dazu bereit halten.