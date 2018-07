Nintendo sieht sich gerüstet, dieses Jahr unglaubliche 20 Millionen Einheiten des Nintendo Switch zu verkaufen. Wenn man sich das weitere Line-Up für 2018 ansieht, mit Super Smash Bros. und den Pokémon-Titeln, dann dürfte dieses Ziel auch erreicht werden.

Aber was ist mit Produktionsproblemen?

Man muss aber erst einmal 20 Millionen Konsolen im Jahr produzieren lassen können! Schließlich haben Produktionsprobleme die Dynamik des Switch Anfang letzten Jahres gebremst. Könnte das nicht noch einmal passieren? Der ehemalige Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima sagte gegenüber Aktionären und Investoren, dass das Unternehmen die notwendigen Vereinbarungen mit Lieferanten und Herstellern getroffen habe, um sicherzustellen, dass dies nicht geschieht.

Schwacher Nintendo-Auftritt auf der E3

Er sprach auch über Nintendos Auftritt auf der E3, woraufhin die Aktienkurse des Unternehmens zurückgingen, was allgemein auf die allgemeine Enttäuschung über das, was Nintendo zeigte, zurückzuführen ist. Kimishima stellte fest, dass das Unternehmen mehrere Produkte in der Pipeline hat, darunter auch solche, die noch nicht angekündigt wurden, und dass es in den kommenden Monaten ankündigen wird. Er sagte, dass das bestehende Switch-Lineup an und für sich „mächtig“ ist, aber dass Informationen über andere Switch-Spiele zu einem „passenden Datum“ an die Fans kommuniziert werden.

Was wahrscheinlich bedeutet, dass in den kommenden Wochen (oder Monaten) eine neue Nintendo Direct mit weiteren Enthüllungen erscheint. Oder wird man gar auf der gamescom neue Titel präsentieren?