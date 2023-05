Nintendo: Ein sehr seltener GameCube ist aufgetaucht!

Eine der seltensten GameCube Konsolen ist nun nach 23 wieder aufgetaucht. Es handelt sich vermutlich um die seltenste Version des Nintendo GameCubes überhaupt. Nach der Veröffentlichung des Remasters von Metroid Prime ist es nicht verwunderlich, dass der GameCube wieder in aller Munde ist. Deshalb überrascht nun, das Auftauchen dieses einen Typs gar nicht so sehr.

Der GameCube wird von vielen Nintendo Fans noch heute verehrt. Und das, obwohl die Konsole sich damals bei Veröffentlichung im Jahr 2001 nicht so gut verkauft hatte und auch die Bewertungen nicht so rosig waren. Dabei hatte die Konsole einen Haufen von tollen Titel wie beispielweise Animal Crossing, Luigi’s Mansion, Metroid Prime oder Super Mario Sunshine. Auch der Controller gehört zu den Besten, welche Nintendo je hervorgebracht hatte.

Nun hat die Datenbank Console Variations, welche Videospielgeschichte sammelt, die Möglichkeit bekommen, den seltensten GameCube der exisitert zu zeigen: die SpaceWorld Version. Diese Version des GameCubes war ausschließlich für die SpaceWorld im Jahr 2000 Veranstaltung produziert worden und war das erste Mal, dass der GameCube der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist. Das Design unterscheidet sich gar nicht so sehr von der Konsole die dann verkauft wurde. Allerdings funktioniert sie nicht, da es nur darum ging die Konsole optisch vorzustellen.

👀Finally, after 23 years. The Spaceworld GameCube is discovered!! More pictures are coming soon, only on CV pic.twitter.com/KvNcXTLxqn

— consolevariations (@consolevariant) May 1, 2023