Die E3 2019 beginnt offiziell erst morgen, am 11. Juni, aber einige der größten Publisher der Branche haben bereits ihre E3-Pressekonferenzen abgehalten, darunter Google, EA, Microsoft und Bethesda. Nintendo wird am Morgen der Messe seine jährlich aufgezeichneten Direct-Sendungen ausstrahlen, bei uns ist es dann exakt 18:00 Uhr. Die Japaner haben bekannt gegeben wie lange die Direct-Sendung dauern wird.

Der offizielle Twitter-Account von Nintendo of America hat bestätigt, dass Direct am Dienstag „rund“ 40 Minuten läuft. Das Unternehmen hatte zuvor angekündigt, dass sich die Sendung auf Nintendo Switch-Spiele im Jahr 2019 konzentrieren würde. Dies ist jedoch die erste Bestätigung, wie lange es dauern würde, und die relativ lange Laufzeit lässt darauf schließen, dass es mit Nachrichten und Ankündigungen gefüllt sein wird.

Was zeigt uns Nintendo?

Eine Sache, die wir vom Direct mit Sicherheit erwarten können, ist der nächste Super Smash Bros. Ultimate DLC-Charakter. Nach dem Weltmeisterturnier am 8. Juni enthüllte Spielleiter Masahiro Sakurai in einer Videobotschaft, dass der nächste DLC-Kämpfer während der Ausstrahlung am Dienstag enthüllt werden würde, obwohl er darüber hinaus keine weiteren Details mitteilte, sodass die Identität des Charakters ein Geheimnis bleibt.

Darüber hinaus ist noch unklar, was wir am Dienstag bei Direct sehen werden. Nintendo hatte bestätigt, dass einige der größten Switch-Veröffentlichungen dieses Jahres – Luigis Mansion 3, Marvel Ultimate Alliance 3 und The Legends of Zelda: Link’s Awakening – auf der Ausstellungsfläche spielbar sein werden. Alle diese Spiele werden in gewisser Weise in der Direct-Sendung vorgestellt.

Die E3 Direct-Präsentation wird von Nintendo am 11. Juni um 18:00 Uhr (MEZ) ausgestrahlt.

Am besten ihr schaut gleich hier bei uns: